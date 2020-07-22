Оторвавшие голову алюминиевому Дзюбе хулиганы заплатят штраф

Москва, 22 июля. Хулиганы, оторвавшие голову алюминиевой фигуре нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в Подольске, получили штраф в размере 500 рублей.

Каждого из четырех нарушителей оштрафовали на 500 рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

Заявление в полицию написал председатель совета дома, по инициативе которого два года назад была установлена фигура футболиста. Стоимость арт-объекта составляет 30 тысяч рублей.

По информации Mash, задержанные хулиганы отправили заявитель сообщение со следующим содержанием: «Мы уже понесли наказание в полиции и теперь хотим загладить свою вину, возместить стоимость восстановления фигуры. Уверяю вас, этот поступок мы совершили исключительно по глупости, ничего плохого не имеем против данного футболиста».

Ранее жители Подольска обратили внимание, что фигуре Дзюбы «свернули шею». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хулиганы сперва справили нужду на фигуру форварда, а затем отломали ему голову.