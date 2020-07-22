Мишустин призвал сделать систему госуправления более эффективной и удобной

Москва, 22 июля. Создание системы государственного управления более эффективной и удобной для всех пользователей — цель кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Он заявил, что нужно проанализировать полученный за последние месяцы опыт, чтобы перезапустить экономический рост и добиться скорейшего восстановления активности.

«Наша цель — сделать систему государственного управления более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей, будь то граждане нашей страны, бизнес или сами госслужащие», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что «цифровая трансформация открывает принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства», когда люди видят, что госструктуры являются надежными и добросовестными помощниками.

«Реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров в глобальной экономике», — добавил премьер.

Мишустин пояснил, что именно по такому пути ранее пошла Федеральная налоговая служба.