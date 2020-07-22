Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусом лучше других стран

Москва, 22 июля. Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.

«Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что в России количество случаев коронавируса на тысячу человек в два раза ниже, чем в США, Бразилии и ряде других стран. Также премьер-министр заявил, что пандемия продемонстрировала способность российского здравоохранения мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы. Кроме того, по словам Мишустина, были выявлены направления, которые требуют дополнительных усилий. В частности, с распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено, пояснил глава кабмина.

Напомним, 15 июля Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Премьер-министр подчеркнул, что пик эпидемии в нашей стране уже пройден.