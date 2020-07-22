Мишустин назвал медработников главными героями борьбы за жизни россиян во время пандемии

Москва, 22 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал медработников главными героями борьбы за жизни людей во время пандемии коронавируса. С таким заявлением глава российского кабмина выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.

«Главные герои ежедневной борьбы за жизни и здоровье людей — наши врачи, медицинские сестры, специалисты санитарной службы и водители скорой помощи», — заявил Мишустин.

Глава кабмина также отметил, что в ходе борьбы с коронавирусом стало понятно не только то, что российское здравоохранение может мобилизоваться перед любой угрозой.