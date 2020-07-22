Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния на начало 2020 года

Москва, 22 июля. У России были хорошие предпосылки для рывка в начале 2020 года, однако такие факторы, как пандемия коронавируса и обвал цен на нефть, осложнили обстановку и потребовали экстренных и масштабных мер. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства за 2019 год в Госдуме.

По словам главы кабмина, к началу 2020 года объем Фонда национального благосостояния составлял 7,8 триллиона рублей. Кроме того, в прошлом году на минимальных значениях находились показатели инфляции и безработицы, госдолг составлял 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов вырос до 554 миллиардов долларов.

«Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом — новой коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, эпидемии случались и раньше, но в нашу эпоху глобальных взаимосвязей вирус очень быстро распространился по континентам. Премьер-министр подчеркнул, что раньше никто в мире не сталкивался с подобным.

Также Мишустин напомнил, что пандемия и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к обвалу цен на рынке черного золота, из-за чего усилилась волатильность финансовых и валютных рынков и произошел отток капитала.

Кроме того, во время выступления в Госдуме премьер-министр рассказал, как пандемия изменила российское общество. По словам Мишустина, трудные дни показали сплоченность россиян.