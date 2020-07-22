Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого россиянина

Москва, 22 июля. Главной целью правительства является повышение качества жизни каждого человека в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Главная цель работы правительства — повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижение национальных целей, которые поставил президент», — сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

Премьер-министр также назвал пять базовых ценностей, на которые опирается в своей работе кабмин. Так, по его словам, все сервисы государства нацелены на потребности людей, а правительство работает максимально открыто, основываясь на взаимном уважении и доверии вместе с другими ведомствами. Кроме того, для министров теперь в приоритете этичное поведение, результат стал важнее процедур и регламентов, а также работа.

По словам Мишустина, эти ценности позволили принять своевременные и правильные решения во время пандемии COVID-19.

«Все эти меры помогли спасти тысячи человеческих жизней. Оглядываясь назад, уверен, что основные принятые решения были своевременными и правильными», — добавил он.

Отметим, в России, по данным на 21 июля, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 783 328, скончались от болезни 12 580 человек, выздоровели — 562 384.