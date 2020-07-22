Зеленский раскрыл детали разговора с луцким террористом

Киев, 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с мужчиной, который захватил заложников в автобусе в Луцке. По словам украинского лидера, он беседовал с луцким террористом от семи до десяти минут.

«Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей», — рассказал президент Украины.

Зеленский сообщил, что во время переговоров попросил террориста освободить беременную женщину, ребенка и раненого. В ответ мужчина заявил, что раненого нет, а сообщение о пострадавшем — это блеф.

«Договорились, что он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей», — отметил Зеленский.

Напомним, 21 июля террорист захватил в центре Луцка автобус, в котором, по данным украинского МВД, находились 20 человек. Как выяснилось позднее, захватчиком оказался украинец Максим Кривош, имеющий две судимости.

Для освобождения заложников Зеленский выполнил требование террориста и выложил в соцсети видеообращение с призывом смотреть американский документальный фильм «Земляне» 2005 года. Кинокартина, срежиссированная зоозащитником Шоном Монсоном, рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми. Комментируя уступку Зеленского, российская телеведущая Ольга Скабеева ранее заявила об открытии «ящика Пандоры».