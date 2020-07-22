Аналитики ожидают снижение ключевой ставки 24 июля

Москва, 22 июля. Центробанк, согласно ожиданиям большого числа аналитиков, может снизить ключевую ставку 24 июля. На эту дату финансовое ведомство запланировало заседание совета директоров.

По мнению некоторых аналитиков, речь может идти о снижении на 25 или даже 50 базисных пунктов, в итоге показатель опустится до уровня 4,25% или 4%. Об этом, в частности, заявил директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Эксперт допустил, что на это решение может повлиять мера Европейского центрального банка по программе стимулирования.

С данным прогнозом согласен и аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич. Он отметил, что в стране немного ускорилась инфляция, однако это не мешает продолжению смягчать денежно-кредитную политику в стране.

Портфельный управляющий Денис Иконников также допустил, что ставка может опуститься до 4,25%. Он сделал прогноз, что к концу года этот показатель может снизиться до 4%.