Украинские СМИ поддержали террориста в Луцке

Случившийся 21 июля захват заложников в украинском Луцке вызвал настоящий шквал эмоций у местных политологов и криминалистов. Общий вывод примерно такой: какая в стране власть, такие и террористы. Киевские аналитики призвали правящий режим не давать спуску очередному сумасшедшему, поставившему на уши всю Украину. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, вчера утром в Луцке, столице Волынской области Украины, 44-летний бывший уголовник с проблемной психикой Максим Кривош захватил пассажиров автобуса-маршрутки в заложники. Как выяснилось позже, в автобусе находилось 13 человек, которые просидели в плену до глубокого вечера.

Требования преступника были весьма нестандартными. Например, чтобы украинские олигархи, чиновники и политики опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях фразу «Я террорист в законе» или чтобы президент Владимир Зеленский публично попросил всю страну посмотреть любимый фильм Кривоша «Земляне» (он повествует об экологических проблемах и жестоком обращении с животными). Позже глава государства действительно исполнил требование террориста и записал видео с рекламой кино.

Поскольку у захватчика было оружие и много взрывчатки, в районе, где стоял автобус, в течение всего дня периодически звучали выстрелы и взрывы. Украинские силовики, почти не имевшие опыта работы с такими захватами, проводили переговоры с Кривошем через соцсети. На место происшествия прибыл глава МВД Арсен Аваков. Спустя 12 часов заложники были освобождены, раненых и убитых среди них не было. Максим Кривош согласился освободить заложников после разговора с Зеленским и переговоров с полицией. Он сам вышел из захваченного автобуса и лег на землю, после чего был немедленно задержан.

В итоге МВД Украины после освобождения заложников ввело режим безопасности в девяти областях страны «на период, необходимый для отработки контактов луцкого террориста Кривоша и дальнейшего расследования ситуации, имевшей место 21 июля».

Известный юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр, проанализировав действия преступника, отметила, что это был «абсолютно нетипичный для Украины захват».

«Очень нетипичный захват заложников и нетипичный преступник. Мужчина, захвативший целый автобус с заложниками, представился как Максим Плохой. На просторах Интернета в 2014 году была выложена книга некоего Максима Плохого «Философия преступника. Апология свободы. Антисистема». Книга, если деликатно выразиться, бессистемный набор «философских» мыслей малообразованного человека, совмещенный с его автобиографией. Причем сама автобиография, скорее всего, очень приукрашенная или вовсе вымышленная», — сообщила она.

Комментируя захват автобуса, эксперт констатировала, что на Украине в принципе крайне редко совершаются захваты заложников по такому сценарию.

«За последние 10 лет в реестре судебных решений Украины числится лишь 21 приговор за захват заложников. Среди них только один случай, когда были взяты в заложники пассажиры автобуса. Это было в селе Счастливцево Херсонской области. Тогда террорист заставил водителя изменить маршрут автобуса, угрожал ему разбитой бутылкой и требовал встречи с прокурором. В процессе следствия выяснилось, что преступник был под воздействием наркотиков, — напомнила криминалист. — Все остальные приговоры по захвату заложников — это очень конкретные требования, как правило, требования денег. При этом почти во всех случаях это были организованные группы, которые пытались на этом заработать. Реже встречались наркоманы-одиночки или воры, которые брали в заложники случайных свидетелей на месте преступления и требовали от них молчания».

По мнению Маляр, в случае в Луцке требования злоумышленника изначально говорили о его неадекватности. Пример тому — обращение ко всем ветвям власти на Украине с требованием в чем-то «признаться». Очевидно, что Кривош долго и тщательно готовился к преступлению, мечтая в первую очередь о славе. Даже в полицию он заявил о преступлении сам, записав видео ранним утром — чтобы у украинских СМИ было достаточно времени это освещать.

Известный украинский блогер Юрий Касьянов констатировал: какая власть в стране, такие и террористы.

«Гротеск, комизм, игра на публику и общая психическая недостаточность. В равной степени это относится и к первым лицам государства, и к террористу Кривошу. А вот людей, ставших заложниками и проведших 12 часов на волоске от смерти, реально жалко. И тех, кто оказался в самом злополучном автобусе, и тех, кто находится в заложниках в границах Украины», — сообщил он.

Политический аналитик Дмитрий Литвин с иронией заметил: по ходу дня создалось впечатление, что сумасшествие царило не только в маршрутке в Луцке в виде полоумного захватчика, но и в украинских массмедиа — в виде толпы комментаторов.

«Украинские информационные телеканалы весь день делали в прямом эфире ровно то, ради чего террорист и захватил заложников. Они цитировали его «глубокие мысли», какие-то отрывки из его книги, описанные им же детали его биографии, тем самым создавая террористу медийный образ. Причем все эти люди не понимали: он же вот именно для этого и захватил людей! — возмутился эксперт. — Телеканал «Наш» доработался аж до того, что запустил соцопрос зрителей — типа, «готовы ли вы на радикальные действия, чтобы обратить на себя внимание власти?». И если это не оправдание терроризма, то, извините, что тогда вообще является оправданием терроризма?»

Кроме того, отметил политолог, абсолютное большинство украинских комментаторов, освещая теракт, совершенно не заботились о судьбе заложников, находившихся на волоске от смерти, а продвигали собственную политическую повестку.

«Граждане, привыкшие торговать «российской агрессией», охотно рассказывали, что «все это московская спецоперация». При этом они выглядели как неадекваты, прогулявшие госпитализацию в психлечебницу. У «говорящих голов» на каналах [главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука в топе популярных тезисов опять был тотальный хейт против экс-главы Минздрава Ульяны Супрун. Мол, «Супрун позакрывала все психиатрические больницы, и вот смотрите — больной в маршрутке с автоматом». Ну а для тех граждан, которых больше всего в жизни раздражает глава МВД Аваков, все события злосчастного дня, естественно, стали еще одним поводом проклинать его», — сообщил Литвин.

Украинский публицист Светлана Крюкова заявила, что луцкий террорист должен понести самое суровое наказание.

«Системная безнаказанность породила на Украине толпу полудурков — как уличных, так и провластных. Уже поэтому луцкий террорист должен понести максимально суровое наказание по итогу инцидента, — считает она. — Для него не должно быть никакого взятия на поруки, никаких поблажек со ссылкой на справку психбольного. Во внимание не должны приниматься никакие истории про «отчаянное положение» и «тяжелое детство». Силовики не должны церемониться с Кривошем, изображая гуманность и человеколюбие».

Публицист напомнила, что один раз сумасшедшего наркомана — ветерана АТО, пытавшегося подорвать мост Метро в Киеве, уже взяли на поруки «боевые побратимы». Поэтому совсем скоро в украинской столице появился второй подрывник.

«В нашей стране уже сотню раз щадили «уличных активистов». А эти безработные мошенники и вымогатели, каждый раз избегая наказания, продолжали расшатывать государство и заодно повышать себе гонорар и градус своего шоу. Вчера они зажигали фаеры, обливали людей зеленкой или мочой, били журналистов по головам. А сегодня эти негодяи берут в заложники целый автобус, где дети и старики полсуток просидели без воды, еды и туалета, — указывает Крюкова. — Как ничтожеству легче всего «попасть в телевизор»? Смастерить бомбу, нацепить шапку «а-ля Че Гевара» и взять заложников. Что ему за это будет? Да, по сути, ничего особенного, кроме славы. Он насмотрелся фильмов про Бэтмена, Терминатора и Ганнибала Лектора, они антигерои, но недалекий зритель ими восхищен. Такие мысли кишат в голове у этих безработных, насмотревшихся телевизора».

По мнению эксперта, на деле такие «герои» подвергают насилию треть страны, внимание которой вынужденно приковано к инциденту.