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Зеленский объяснил, зачем выполнил требование луцкого террориста

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Зеленский объяснил, зачем выполнил требование луцкого террориста

Киев, 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем выполнил требование луцкого террориста.

Ранее политик записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Как пишет РИА Новости, в ролике он рекомендовал смотреть фильм «Земляне» 2005 года.

«Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то я с такими принципами живу, жил и буду жить», — объяснил украинский глава.

Во вторник утром в полицию города Луцк в Волынской области позвонил неизвестный и заявил, что захватил автобус с заложниками. В регионе ввели в действие особый план: центр города перекрыли, территорию окружил спецназ. В полиции уточнили, что вооруженный преступник может удерживать около 20 людей.

Правоохранителям удалось установить личность террориста. Им оказался украинец Максим Кривош, родившийся в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России. Был дважды судим.

Затем у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. Кроме того, правоохранители получили сообщение о бомбе в отеле Ocean Plaza. Еще одно сообщение о минировании ТЦ поступило от неизвестного абонента. Позже взрывотехники обезвредили два СВУ на рынке «Минский»

Зеленский объяснил, зачем выполнил требование луцкого террориста 

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