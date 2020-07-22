Схимонах Сергий призвал демонтировать вышки 5G, которые приведут «человечество к смерти»

Москва, 22 июля. Скандальный схимонах Сергий (Николай Романов), которого ранее лишили сана схиигумена, призвал демонтировать вышки 5G.

Духовник Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий записал новое обращение и заявил, что Россией управляет «хабад». Он призвал демонтировать вышки 5G в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, вместе с коронавирусной инфекцией они приведут «человечество к смерти». Сергий назвал коронавирус заразой, которую он «презирает и ставит ни во что».

«Знаю, что COVID-19 и любые микробы и болезнетворные бактерии, взаимодействующие с системой 5G, приведут человечество к смерти. Обратите внимание на Москву», — призвал он.

Сергий считает, что вышки 5G воздействуют на иммунную систему. Из-за них она будет «полностью уничтожена», заявил схимонах.

«После этого вам предложат вакцинацию, а затем чипизацию. Либо жить с богом в раю, либо через вакцинацию-чипизацию с дьяволом. Осенью вам предлагают второй этап коронавируса, но вместе с 5G. Ну остановите это безумие!» — заявил схимонах Сергий.

Ранее сообщалось, что Верхнепышминский городской суд оштрафовал опального схимонаха Сергия (Романова) по статье о возбуждении ненависти или вражды. Сергий в апреле во время проповеди обратился к прихожанам с не вполне уместным в период пандемии предложением. Он посоветовал верующим «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, сажать картошку», пока не настал голод. Священника, который заявлял о «псевдопандемии», лишили права проповедовать, а также запретили высказываться в публичном пространстве.

Напомним, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня ранее рассказывала подписчикам, что людей по всему миру, по ее мнению, «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». На блогера подписаны около 6,7 миллиона пользователей. Она утверждала, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».