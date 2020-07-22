Ученые назвали продукт, насыщающий организм «белком долголетия»

Москва, 22 июля. Употребление гречневой крупы может оказывать уникальное действие на организм млекопитающих, поскольку этот продукт содержит «белок долголетия» SIRT1. К такому выводу пришли ученые из Сибирского федерального университета (СФУ), результаты исследования которых были опубликованы в издании Journal of Cereal Science.

SIRT1 входит в семейство сиртуинов — белков, которые участвуют в образовании жировых клеток и в метаболизме глюкозы. SIRT1 регулирует механизмы старения и участвует во многих других внутриклеточных процесах. Как отметили ученые, высокий уровень этого белка в организме замедляет процесс старения и повышает стрессоустойчивость.

По данным исследователей, чем меньше калорий употребляет человек, тем больше «белка долголетия» вырабатывает организм. При этом эксперты подчеркнули, что голодать ради здоровья — это неверный путь.

«Людям с тяжелыми заболеваниями, беременным или детям голодание категорически противопоказано», — подчеркнула заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.

Она отметила, что выработать нужный уровень «белка долголетия» организму поможет гречневая крупа или мука, представленная как в русской, так и в китайской, корейской, японской и индийской кухнях.

Как выяснили ученые, гречиха богата растительным белком и аминокислотами, которые организм использует для создания собственных белков. Кроме того, продукт содержит витамины группы В, улучшающие здоровье нервной, кровеносной и иммунной систем.

«Мы первыми в мире обнаружили преимущества гречихи как источника SIRT1. Это растение — настоящий суперфуд!» — отметил доцент СФУ Шубхра Панде, ставший инициатором исследования.

Ранее испанский диетолог назвал простой продукт для похудения. Эксперт рекомендовал есть яйца, поскольку они отличаются высоким содержанием белка.