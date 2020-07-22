МВФ назвал доллар угрозой для мировой экономики

Москва, 22 июля. Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса. Согласно исследованию Международного валютного фонда, укрепление доллара ведет к падению мировой торговли.

По мнению экспертов, это также станет причиной снижения экономической активности в краткосрочной перспективе. Эксперты подчеркнули, что развивающиеся страны в условиях кризиса не смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют для стимулирования экономики.

Они напомнили, что цены на экспорт устанавливаются в долларах. Кроме того, ослабление валют других государств по отношению к доллару приводит к повышению цен на импортные товары и, следовательно, к снижению спроса на них.

Ранее эксперт Николай Печерников предупредил, что девальвация рубля неизбежна, но насколько сильно рухнет российская валюта неизвестно. Эксперт напомнил о прогнозе главы Сбербанка Германа Грефа об укреплении рубля. По его словам, на этом фоне «вброс о грядущей деноминации только подлил масла в огонь». Печерников подчеркнул, что деноминация в 1991 и 1998 годах сопровождалась катаклизмами, «население было дважды ограблено», а рубль прошел через девальвацию

По мнению эксперта, состоятельные люди еще больше уйдут в валютный кэш. Печерников отметил, что, по данным ЦБ, в настоящее время на руках у россиян находится «максимальное количество наличных денег за всю историю».

Печерников также призвал граждан России на фоне слухов о деноминации рубля и распродажи золота готовиться к «черному августу». Эксперт заявил, что Фонд национального благосостояния «полупуст». Девальвация и деноминация рубля, по словам специалиста, произойдет в августе.