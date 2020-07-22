Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты Роскачества проверили махровые полотенца на токсичность

485
0 Оставить комментарий

Эксперты Роскачества проверили махровые полотенца на токсичность

Москва, 22 июля. Специалисты Роскачества провели проверку махровых полотенец, результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Эксперты проверили их на токсичность, интенсивность запаха, свободный хлор, впитывание воды, а также по ряду других показателей. Среди исследуемых товаров были продукции следующих марок: «Авангард», «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль», Actuel, Cozy Home, Hotel, Wellness.

Специалисты констатировали, что полотенца всех указанных торговых марок устойчивы к появлению затяжек. Также в Роскачестве отметили качество швов в продукции «Авангард», «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль», Actuel, Cozy Home, Hotel. Информацию, отличающуюся от действительности, эксперты нашли в маркировке только у одной торговой марки — Cozy Home. Дело в том, что ширина и длина полотенца отличаются от заявленной производителем.

Эксперты Роскачества проверили махровые полотенца на токсичность

Продукция под торговой маркой «Авангард» нетоксична, показало исследование. В составе полотенец этого производителя нет формальдегида и тяжелых металлов. Но есть нарушение требований технического регламента по показателю интенсивности запаха. Именно поэтому эксперты приняли решение обнулить рейтинг товара данного производителя.

Качество торговой марки «Василиса»было улучшено в новых моделях. Так, в 2015 году у продукции этой компании нашли ряд нарушений: недостоверную информацию в маркировке и невысокую прочность полотенец.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве провели повторное исследование матрасов, итоги которого показали улучшение качества этой продукции. Эксперты оценили качество пяти двусторонних моделей матрасов и двух односторонних. В организации пояснили, что все проверенные изделия безопасны, а производитель одной из торговых марок улучшил свои результаты. Как добавили эксперты, матрасы не токсичны, не выделяют вредных летучих компонентов химических соединений. Спать на большинстве из них будет комфортно, резюмировали в Роскачестве.

Новости партнеров

Новости партнеров