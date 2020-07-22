Врач назвал главное условие для эффективного лечения COVID-19

Краснодар, 22 июля. Позитивный настрой пациента делает лечение COVID-19 более эффективным и является главным условием быстрого выздоровления. Таким мнением поделился главный врач краевой инфекционной больницы Краснодарского края Сергей Зотов.

«За эти месяцы через нашу клинику прошли сотни пациентов с COVID-19, и я убедился: чем сильнее у человека дух, тем быстрее от него отступает этот коварный вирус», — отметил медик.

Примером позитивно настроенного пациента стала председатель городской думы Краснодара Вера Галушко. Она провела две недели в инфекционной больнице и совсем недавно смогла вернуться на работу.

В интервью «Российской газете» Галушко рассказала, что во время лечения она выпивала по два литра воды в день и делала дыхательную гимнастику. Кроме того, председатель краснодарской думы принимала противовирусные препараты.

«Думаю, она быстро пошла на поправку во многом благодаря позитивному настрою», — сказал Зотов, оценивая случай Галушко.

Кроме того, врач подчеркнул, что практически все сложные случаи коронавируса связаны с наличием у пациента сопутствующих заболеваний, например, гипертонии, ожирения, сахарного диабета или ослабленного иммунитета. В связи с этим медик призвал всех беречь свое здоровье.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин предупредил о проблемах с психикой у пациентов, которые перенесли коронавирус. По его словам, некоторые переболевшие COVID-19 начинают вести себя как дети.