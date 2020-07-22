Дегтярев назвал хабаровских голубей «самыми жирными и счастливыми в России»

Хабаровск, 22 июля. Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом она рассказал во время прогулки в первое утро в новой должности, видео появилось в Instagram.

Ранее сообщалось, что митингующие собираются на площади под предлогом кормления голубей.

«Их кормят каждый день хлебом, семечками. Хабаровские голуби самые жирные и счастливые голуби во всей России», — сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев заявил, что продолжит работу с командой арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Дегтярев сообщил, что при образовании новых вакансий будут рассматриваться как кандидаты из Хабаровского края, так и из других регионов.

Врио губернатора отметил, что учтет обращения местных жителей и критику в свой адрес. Дегтярев сообщил, что встретится с жителями края после решения первоочередных задач. Он добавил, что в первый месяц намерен совершить поездки по краю, особое внимание Дегтярев пообещал уделить предприятию, где производят «суперджеты».

В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему возглавить регион, и депутат согласился. Так он занял место Сергея Фургала, который был отправлен президентом в отставку в тот же день в связи с утратой доверия.