Сатановский рассказал об ответе России на возможные киберудары ЦРУ

Москва, 22 июля. Россия может применить новейшее стратегическое оружие в ответ на возможные кибератаки со стороны ЦРУ по критическим объектам. Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский.

Ранее в СМИ попала информация о секретном указе президента США Дональда Трампа, разрешающем ЦРУ проводить кибероперации против ряда стран, в том числе России и Китая. Отмечается, что разведывательное ведомство теперь может не согласовывать киберудары с Белым домом и наносить их по объектам критической инфраструктуры, что запрещено международными законами.

«За такие вещи ваш Вашингтон можно вообще на воздух поднять. Да не только Вашингтон, но и все те места, где у вас есть что-то стратегическое. А как это будет, «Кинжалом» ли, «Буревестником» или другими какими-то системами, которые сейчас у России есть, а у Америки нет, значения не имеет», — заявил политический аналитик.

Он напомнил, что все новые типы оружия, упомянутые президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года, уже испытаны и поступили на вооружение либо близки к этому.

«Поэтому США и любые другие недоброжелатели должны учитывать это при принятии решений в отношении РФ», — резюмировал Сатановский.

Ранее Евгений Сатановский прокомментировал информацию об объявлении президентом России внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов. Эксперт связал это с обострением между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что РФ является единственным государством, которое реально хочет погасить конфликт.