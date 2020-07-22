Погребинский объяснил, почему Россия не заинтересована в войне с Украиной

Москва, 22 июля. Россия не станет начинать войну против Украины, поскольку располагает мощным арсеналом средств невоенного воздействия на Киев. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Как передает интернет-канал Ukrlife-TV, по его словам, есть невоенные средства давления на Киев. По мнению специалиста, они могут привести к тяжелейшим проблемам и так обескровленной украинской экономики.

«Может ли быть опасное поведение Москвы по отношению к Киеву? Я хочу сказать, что может. Только это будет не война, не танки, ничего такого», — подчеркнул специалист.

Отношения Украины и России испортились в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на прежний уровень. По его мнению, это вопрос не одного поколения.