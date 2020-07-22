Бортник объяснил, почему Украине далеко до развала

Киев, 22 июля. Сегодня перед Киевом стоят огромные риски, однако говорить о развале Украины пока не приходится. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«На поверхности мы видим только 30% Украины, а 70% ее находится под водой», — сказал эксперт.

По словам Бортника, Украине не грозит развал, поскольку социальная стабильность в этой стране не так коррелирует с экономической и политической успешностью, как в других государствах. Кроме того, политолог утверждает, что Украина обладает огромной теневой экономикой, а также серьезными социальными традициями, согласно которым граждане ориентируются на личные ресурсы и возможности. Бортник пояснил в интервью изданию «Украина.ру», что даже в случае ухудшения экономической ситуации украинцы найдут способ заработать, поскольку у многих из них есть запасы, огороды и своя земля.

Также эксперт назвал основную задачу, которая, по его мнению, сейчас стоит перед украинскими властями. Как отметил Бортник, Киеву необходимо вернуться к прагматичной внешней и внутренней политике, когда все решения принимаются только исходя из интересов Украины, а не чьих-либо еще.

Ранее бывший депутат Верховной рады Дмитрий Мураев заявил, что в случае начала нового Майдана Украина может лишиться сразу нескольких регионов. По его словам, в зоне риска находятся сразу восемь областей.