Киев, 22 июля. Самое большое достижение президента США Дональда Трампа на украинском направлении — предоставление томоса об автокефалии для раскольнических структур. Об этом заявил киевский политолог Алексей Попов в интервью порталу «Украина.ру».

«Самое большое достижение — это, конечно, томос. Демократы вряд ли такое смогли бы сделать. Не потому, что они этого не хотели, а потому что они далеки от религии и не знают, как этими картами играть», — говорит политолог.

Алексей Попов отмечает, что президенту США не удалось зачистить украинскую политику от демократов, так как он не одолел «глубинное государство». Также политолог указал, что у Дональда Трампа не было внятной программы.

«По высказываниям Трампа можно было судить о какой-то программе, которая выглядит приятно для России, но у него не было тех людей, которые могли бы осуществлять те тезисы, которые он высказывал», — резюмировал эксперт.

Недавно адвокат Трампа Рудольф Джулиани опубликовал новый фильм, посвященный отмыванию денег Демократической партией США на Украине. По словам Джулиани, основными участниками схемы являются кандидат в президенты США от Демпартии и бывший вице-президент Джо Байден, бывший президент США Барак Обама, фонд BlackRock, а также экс-президент Украины Петр Порошенко.