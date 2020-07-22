Россияне рассказали, где собираются провести отпуск

Москва, 22 июля. Большинство россиян в этом году планируют провести отпуск в Крыму, Санкт-Петербурге или Сочи. Об этом говорится в исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто.

В опросе приняли участие свыше тысячи респондентов, собирающихся съездить в отпуск до конца 2020 года.

«По данным опроса 83% респондентов отметили, что планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей», — приводит выдержку из исследования РИА Новости.

На первом месте по популярности среди россиян оказались крымские города — их выбрали 12% респондентов. Еще 9% опрошенных указали, что планируют посетить Санкт-Петербург. На третьем месте оказались Сочи и Адлер — этот вариант выбрали 8% участников опроса.

Кроме того, в список популярных направлений вошла Москва — столицу собираются посетить 7% опрошенных. Еще 4% респондентов планируют поехать в Анапу, а 3% — в Краснодар.

Что касается зарубежных направлений, то в этой категории самыми популярными стали Турция (этот вариант выбрали 3% респондентов), Минск (2%) и Таиланд (2%). Оставшиеся 50% опрошенных указали другие российские и зарубежные города.

Ранее россияне поделились реальными кадрами с переполненных сочинских пляжей. Поскольку поездки за границу для жителей РФ временно недоступны в связи с пандемией коронавируса, черноморский курорт пользуется этим летом небывалой популярностью.