Москва, 22 июля. Главный редактор News Front Константин Кнырик заявил, что Киев потерпел очередное фиаско в ситуации с луцким террористом. По его словам, президент Украины «мог бы пробежаться голым по Крещатику», выполняя требования захватчика.

Журналист допускает, что инцидент в Луцке мог быть постановкой. Он обратил внимание, что правоохранители не предприняли адекватных действий или попыток штурма. Президент Зеленский и вовсе пошел на поводу у злоумышленника, записав по его требованию видеообращение с рекомендацией фильма.

«Если бы террорист потребовал от него голым пробежать по Крещатику, и он пробежался бы, я бы тоже не удивился, честно скажу. Это вот уровень «государственного деятеля», который сегодня называется президентом Украины», — комментирует Кнырик.

По его мнению, Зеленский в данной ситуации не выглядел как глава государства.

«Он продолжает быть актером и демонстрирует это изо дня в день. К сожалению, тенденций на изменение этой истории нет», — говорит главред News Front.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку, выполнив требование террориста в Луцке. По его словам, президент Украины «открыл врата ада», показав, что власть можно продавить. Соловьев прогнозирует, что после этого последует «захват за захватом».