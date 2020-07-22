Эксперт предупредил о неизбежной девальвации рубля

Москва, 22 июля. Эксперт Николай Печерников предупредил, что девальвация рубля неизбежна, но насколько сильно рухнет российская валюта неизвестно.

«Кто-то считает, что нацвалюта опустится всего до 80 рублей за доллар, а кто-то — что она рухнет до 100 и больше», — написал Печерников в интернет-журнале «Интересант».

Эксперт напомнил о прогнозе главы Сбербанка Германа Грефа об укреплении рубля. По его словам, на этом фоне «вброс о грядущей деноминации только подлил масла в огонь». Печерников подчеркнул, что деноминация в 1991 и 1998 годах сопровождалась катаклизмами, «население было дважды ограблено», а рубль прошел через девальвацию

По мнению эксперта, состоятельные люди еще больше уйдут в валютный кэш. Печерников отметил, что, по данным ЦБ, в настоящее время на руках у россиян находится «максимальное количество наличных денег за всю историю».

Печерников также призвал граждан России на фоне слухов о деноминации рубля и распродажи золота готовиться к «черному августу». Эксперт заявил, что Фонд национального благосостояния «полупуст». Девальвация и деноминация рубля, по словам специалиста, произойдет в августе.

Аналитик считает, что Россия остается единственной в мире страной, которая не покупает, а продает золото, чтобы компенсировать недополученные доходы от продажи нефти.

Печерников признал, что в Центральном Банке опровергли слухи о грядущей деноминации рубля, но, по его мнению, дыма без огня не бывает.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей кандидат экономических наук, управляющий партнер компании «Лавник и Партнеры» Роман Лавник заявил, что укрепление позиций рубля будет зависеть от политических событий в странах Запада, в первую очередь в Соединенных Штатах.