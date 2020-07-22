Раскрыта тайна смерти «кричащей мумии принцессы» из Египта

Каир, 22 июля. Египтологи Сахар Салим и Захи Хавасс раскрыли тайну найденной в погребальном комплексе в Дейр эль-Бахри «кричащей мумии принцессы». Об этом сообщает Ahram Online.

Проведенное с использованием компьютерной томографии исследование показало, что принцесса внезапно умерла от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом коронарных сосудов. Положение женщины в момент смерти было сохранено при бальзамировании.

Причиной широко открытого рта и будто искаженного от ужаса выражения лица мумии стала сильная боль, которую женщина испытала перед смертью. Ее ноги были скрещены, а голова повернута вправо. Тогда как древние египтяне обычно хоронили своих покойников с закрытым ртом и в выпрямленной позе.

Исследование также показало, что в момент кончины царской особе было более 60 лет. Женщина страдала от нескольких серьезных заболеваний. Хавасс считает, что «кричащую женщину» нашли через несколько часов после смерти, когда ее тело окоченело.

Мумия была обнаружена в крупном захоронении в конце XIX века среди мумий 40 членов царской династии. Древние жрецы спрятали останки, чтобы мумии не стали добычей расхитителей гробниц.

Весной прошлого года в пресс-службе национального министерства по делам древностей сообщили, что на севере Египта обнаружен саркофаг с мумией в крайне плохом состоянии. Находку отправили в музей города Кафр-эш-Шейх, где специалисты проведут реставрационные работы, чтобы защитить мумию и саркофаг от дальнейшего разрушения.