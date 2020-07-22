Экспертиза показала, что убийцы царской семьи пытались уничтожить трупы серной кислотой

Москва, 22 июля. Убийцы царской семьи Романовых использовали серную кислоту с целью обезобразить трупы и уничтожить их. Об этом сообщил один из участников экспертиз, доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Он отмечает, что серная кислота была выдана участникам расправы над Романовыми по распоряжению комиссара по снабжению Уральского совета Петра Войкова. Однако она не дала убийцам ожидаемого эффекта.

«Эта серная кислота должна была использоваться убийцами для того, чтобы обезобразить трупы и попытаться их уничтожить», — подчеркивает Пчелов.

По его словам, участники расправы таким образом пытались замести следы, чтобы тела никто не обнаружил.

Историк говорит, что версия об уничтожении тел членов царской семьи с помощью серной кислоты и огня возникла еще в 1919 году, потому что останки Романовых просто не удалось обнаружить. Белогвардейцы не успели завершить следствие из-за приближения большевиков к Екатеринбургу. Тогда они предположили, что тела Романовых были сожжены в районе озера Ганина яма.

«Но на деле оказалось, что это не соответствует действительности. В действительности на этих кострах сжигалась одежда царской семьи, но сами тела полностью огнем уничтожены не были. Была попытка их сожжения, но она не увенчалась успехом», — резюмировал специалист.

Ранее историк-религиовед Николай Сапелкин заявил, что Советская власть не планировала убивать Николая II и его семью. По его словам, ни сам Ленин, ни его ближайшее окружение не было заинтересовано в смерти Романовых.

До этого другой историк Николай Сванидзе назвал главного виновника расстрела царской семьи. По его мнению, к «садистскому убийству» семьи Романовых причастен Ленин.