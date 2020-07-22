Стали известны регионы РФ с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом

Москва, 22 июля. Самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая алкогольную зависимость, был зафиксирован на Чукотке. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РФ за минувший год.

Отмечается, что на Чукотке за 2019 год было выявлено 275,9 новых случаев на 100 тыс. населения. Следом идут Ненецкий АО (141,5), Пензенская (123,5), Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Высокий уровень заболеваемость наблюдается в Якутии (112,5), Коми (105), Забайкальском (94,7) и Хабаровском (93,8) краях, а также в Орловской области (93,3).

Самый низкий уровень зафиксирован в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13), а также в Санкт-Петербурге (13,7).

В 2019 году с такими проблемами на учет впервые встали 70,9 тыс. россиян. Это на 5 тыс. меньше, чем в 2018 году.

За последние 15 лет средний уровень заболеваемости по России снизился в три раза, отмечает RT. В 2005 году данный показатель составлял 147,4 случая на 100 тыс. населения, а в 2019 — 48,3.

Ранее сообщалось, что в I-квартале текущего года число смертей от алкогольных отравлений снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За январь-март 2020 года число зафиксированных летальных случаев от отравления алкоголем составило 1,6 тыс., что является самым низким показателем с момента начала ведения статистики в 2006 году.