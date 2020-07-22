В Минздраве предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

Москва, 22 июля. Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин предупредил о проблемах с психикой у переболевших COVID-19 пациентов.

По словам эксперта, психологические проблемы пациентов свести лишь к панике из-за пандемии нельзя. Ситуацию он охарактеризовал как не понятную.

«Я бы назвал это последствие так — инфантилизм. Люди, перенесшие даже средней тяжести COVID, становятся как дети. Это какой-то когнитивный дефицит (недостатки мышления. — Прим. ФАН): переболевший пациент хуже соображает, ему нужно повторить несколько раз, чтобы он усвоил», — отметил Малявин.

Врач напомнил, что проведенные в Великобритании исследования не обнаружили в мозге умерших от COVID пациентов морфологических изменений. Поэтому списать ухудшение когнитивных способностей на непосредственное воздействие вируса на мозг нельзя. Но проблема есть и требует изучения психиатров, так как врачам общей практики нужно понимать, как восстанавливать мыслительные способности переболевшего COVID-19 пациента.

По словам Малявина, не у всех пациентов возникает необходимость реабилитации. Обратиться к врачу следует, если после выписки самочувствие не пришло в норму, долго сохраняется повышенная утомляемость и сердцебиение, мышечная слабость. Незамедлительного лечения требует говорящая о дыхательной недостаточности одышка.

Чувство горечи во рту и нарушение аппетита могут свидетельствовать о поражениях печени, возникших в результате массированной медицинской атаки на вирус. Эти симптомы тоже требуют внимания специалистов.

«Ну а если вы себя чувствуете более-менее неплохо, то можно к врачу и не ходить. Но надо понимать, что восстановление после коронавируса идет достаточно медленно, не нужно сразу после выписки нагружать себя», — цитирует Малявина Kp.ru.

Ранее RT сообщило, что, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галины Компанец, ультрафиолет способен за короткое время нейтрализовать коронавирус на поверхностях, но не может защитить от прямой передачи инфекции при контакте людей.