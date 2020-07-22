Назван топ-7 «коротких» советов по выбору автомобиля с пробегом

Москва, 22 июля. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев поделился рекомендациями, которые помогут сэкономить при выборе поддержанного автомобиля.

По его словам, оптимальные направления поисков машины — это официальный трейд-ин и частные лица. Зиновьев советует избегать мелких автосалонов, так как есть высокая вероятность столкнуться со скрученным пробегом.

Специалист говорит, что покупка машин, работавших в такси — рискованный вариант.

«Внешне они могут выглядеть чудесно, но возраст в три года для бывшего такси часто означает 300 тыс. километров пробега. Кузов не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты сильно изношены», — объясняет Зиновьев.

Он настоятельно рекомендует досконально изучать паспорт транспортного средства (ПТС), по возможности избегая дубликатов. Эксперт подчеркивает, что дубликатами нередко прикрывают сомнительное прошлое автомобиля.

«Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла», — добавил специалист.

Олег Зиновьев советует не спешить с выбором авто. По его мнению, следует проверять не один, а сразу несколько экземпляров. Эксперт также призвал не вестись на «экзотику», а отдавать предпочтение массовым популярным моделям.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин поделился способами, которые помогут определить степень изношенности шин. Он напомнил, что производители наносят на шины специальные индикаторы, расположенные перпендикулярно оси вращения колеса. Также на резину иногда наносится специальный цветной слой, который можно заметить лишь при стирании шины до определенного уровня.