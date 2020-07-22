Аномальное тепло ожидается в ряде регионов России

Москва, 22 июля. Север Якутии, Урала и европейской части России до конца недели окажутся в зоне аномального тепла. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы) на севере европейской части России, Урала и Якутии. На европейской территории, в Коми, Архангельской области, в частности, прогнозируется 24 — 26 градусов, в Якутии, например, — 26 — 31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели», — цитирует синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, на севере Якутии будут наблюдаться наиболее яркие аномалии. Там климатическая норма окажется превышена на 14 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что 40-градусная жара ожидается в ряде южных регионов РФ. По его словам, в начале этой неделе жаркая погода ожидала жителей юга Западной Сибири. В Омской, Новосибирской, Кемеровской областях прогнозировалось до 35 градусов выше нуля.

Однако уже к среде-четвергу температура понизится на пять-семь градусов. На Северный Кавказ придет еще более жаркая погода, отметил метеоролог.

Вильфанд сообщил, что выделил бы несколько регионов с очень жаркой погодой в начале текущей недели. К ним эксперт отнес Астраханскую область, Чеченскую Республику, Ставрополье и Ингушетию, где прогнозировалось от 40 до 42 градусов, а также Северную Осетию, в которой ожидалось до 38 градусов.