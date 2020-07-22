Названы действенные методы борьбы со стрессом

Москва, 22 июля. Психотерапевт и невролог Ольга Котова в интервью радио Sputnik рассказала о простых и эффективных способах избавиться от внутреннего напряжения.

По ее словам, в психотерапии есть такой метод, когда человек отвлекается от внутренних переживаний на что-то внешнее, что требует внимания. Например, специалист советует искать в комнате 5 предметов определенного цвета.

Котова говорит, что помочь расслабиться также могут помочь простые физические действия или тактильные ощущения.

«Есть специальные игрушки-антистресс. Они наполнены шариками. Вы переключаетесь, перебирая руками мелкие частички. Переключаете свое внимание с внутренних ощущений на тактильные ощущения и расслабляетесь», — отмечает специалист.

При этом она подчеркивает, что со стрессом нельзя бороться с помощью еды или алкоголя. По ее словам, это «опасный путь».

«Алкоголь — естественный транквилизатор, он действительно успокаивает, но проблема в том, что есть привыкание, зависимость, синдром отмены. Не бывает так, что сегодня вы съели половину тортика, и все стало хорошо. Обычно эта привычка начинает закрепляться, возникает лишний вес и другие проблемы», — предостерегла Ольга Котова.

Проблемы психологического характера могут стать причиной разных заболеваний, включая кожные. Об этом недавно сообщила психотерапевт и писатель Наталья Толстая.

До этого ученые назвали причины выпадения волос, одной из которых являются постоянные переживания. По словам исследователей, привычка переживать по любому поводу и хроническое недосыпание негативно влияют на здоровье волос.