В ПФР рассказали, кому полагается доплата к пенсии в 11 тысяч рублей

Москва, 22 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, кому можно рассчитывать на доплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей.

В ПФР отметили, что повышенная доплата к пенсии полагается достигшим 80-летнего возраста российским пенсионерам. Однако есть некоторые исключения. Для тех, кто получает страховую пенсию по потере кормильца, доплата не полагается.

Кроме того, двойная фиксированная выплата не назначается к страховой пенсии достигших 80 лет инвалидов первой группы, так как те ее уже получают. Согласно действующему законодательству, доплату к пенсии назначают по одному из оснований: либо при наличии первой группы инвалидности, либо по достижении 80-летнего возраста.

Начисления к накоплениям по старости производятся в автоматическом порядке, поэтому приходить в отделение ПФР, чтобы получить такую выплату, не обязательно.

Ранее сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федераций РФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что слухи о том, что советский стаж работы якобы не учтен при начислении пенсий, не соответствуют действительности. При формировании страховой пенсионной системы учитывается уже и стаж, и те отчисления, которые идут в Пенсионный фонд РФ, уточнил Рязанский.

Сенатор напомнил, что право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры.