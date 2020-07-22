В Сочи пожаловались на пустившихся «во все тяжкие» туристов

Сочи, 22 июля. Жительница Сочи Татьяна Кольцова в беседе с информационным порталом 161.ru рассказала, как город справляется с огромным наплывом туристов этим летом.

Женщина говорит, что до снятия карантинных ограничений на сочинских пляжах было пустынно, однако затем ситуация кардинально изменилась.

«Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады», — говорит местная жительница.

По ее словам, особенно много отдыхающих в Имеретинской низменности, где гостиницы снизили цены. Она отмечает, что на местных пляжах в час пик наблюдается «борщ из людей». Кольцова говорит, что этим летом туристы «пустились во все тяжкие»: постоянно мусорят, а парочки пытаются уединиться в кабинках для переодевания.

«Противостояние этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу», — приводит слова Татьяны портал 161.ru.

При этом местная жительница отмечает, что Сочи по-прежнему ждет отдыхающих, однако тех, кто не мусорит, носит маски и прилично ведет себя в общественных местах.

Ранее «Известия» сообщали, что на фоне пандемии россияне сократили отпускные расходы на 20%. Эксперты наблюдают еще одну тенденцию — закрытие границ способствует росту внутреннего туризма, что повысило спрос на отели в Москве, Петербурге и Сочи. При этом карантин для приезжих оставили порядка десяти российских субъектов. В сервисе Aviasales спрос на авиабилеты уже считают восстановившимся — индекс бронирований достиг довирусных значений.