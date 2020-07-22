Скабеева заявила об открытии «ящика Пандоры» Зеленским из-за уступки террористу в Луцке

Москва, 22 июля. Российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что, записав видеообращение по требованию луцкого террориста Максима Кривоша, президент Украины Владимир Зеленский открыл «ящик Пандоры».

В своем обращении Зеленский призвал всех к просмотру фильма «Земляне». По мнению телеведущей, украинский лидер не смог бы выполнить все выдвинутые Кривошом требования потому, что «украинские элиты должны были написать в своих аккаунтах, что они сами являются «террористами в законе».

«Это, конечно, невероятно. <...> Ящик Пандоры открыт, прости господи», — цитирует Скабееву портал Nation News.

Во вторник стало известно о захвате в центре Луцка автобуса, в котором, по данным МВД Украины, находились 20 пассажиров. В украинском министерстве сообщали, что захватчиком оказался украинец, у которого уже есть две судимости.

Для освобождения пассажиров Зеленский выполнил требование террориста, произнеся фразу: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Картина рассказывает о проблемах эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Однако сразу после штурма, задержания злоумышленника силовиками и освобождения заложников видео со страницы украинского президента исчезло, сообщает газета «Известия».

Уступка Зеленского террористу вызвали критику некоторых российских телеведущих. Владимир Соловьев заявил, что украинский президент совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада». По мнению телеведущего, теперь «террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом».