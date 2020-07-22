Германия готовит ответ США из-за санкций против «Северного потока - 2»

Берлин, 22 июля. Восточный комитет германской экономики (OAOEV) прорабатывает варианты ответных мер в отношении США, которые собираются ввести очередные санкции против «Северного потока – 2», заявил глава OAOEV Михаэль Хармс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие медиа.

По словам Хармса, бизнес будет настаивать на том, чтобы немецкие власти не оставили без ответа действия Вашингтона. Он подчеркнул, что изначально OAOEV был против жестких мер, однако теперь комитет пересмотрел позицию.

«Мы активно работаем над конкретными предложениями. Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций», — говорит глава OAOEV.

Говоря о потенциальных санкциях Вашингтона, Михаэль Хармс допустил, что власти США могут заморозить счета компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, а также ограничат их руководству въезд в Штаты. Он отмечает, что рестрикции против кредитных организаций будут болезненным ударом.

Хармс опасается, что действия США могут стать прецедентом для других стран, причем не только в отношении «Северного потока — 2». При этом он отметил важность проекта и выразил уверенность, что проблем с достройкой газопровода не возникнет.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, предусматривающий ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

До этого председатель комитета в бундестаге по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с «Известиями» отмечал, что «Северный поток — 2» может внести вклад в защиту климата, если газопровод будет поставлять «зеленый» водород. По мнению опрошенных немецких политиков и чиновников, Россия — одно из наиболее энергоемких государств, обладающим большим потенциалом, который поможет достичь климатической нейтральности.