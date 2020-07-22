Ширвиндт назвал глупостью информацию об уходе Добронравова из-за зарплаты

Москва, 22 июля. Сообщения о том, что актер Театра сатиры Федор Добронравов покинул труппу из-за недовольства заработной платой, не соответствует действительности. Об этом рассказал художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

«Это глупости!» — заявил худрук в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Ширвиндт отмечает, что зарплата Добронравова в театре была «достойной». При этом он не стал ее раскрывать, подчеркнув, что точная сумма известна лишь самому актеру и работникам бухгалтерии. Художественный руководитель допускает, что сотрудничество с Добронравовым в будущем будет возобновлено.

«У него своя контора и мастерская. Он будет играть спектакли», — резюмировал Александр Ширвиндт.

Напомним, что на днях стало известно об уходе Федора Добронравова из Театра сатиры. В пресс-службе учреждения сообщали, что артист написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Федор Добронравов известен по ролям в таких театральных постановках, как «Грустно, но смешно», «Незабываемые знакомства», «Чемоданчик», «Средства от наследства». Также актер активно снимается в кино и сериалах. На его счету роли в таких проектах, как «Сваты», «День радио», «Братья Карамазовы», «Братья по обмену».

Недавно актер Даниил Белых, опубликовал в Интернете фото со съемочной площадки нового сезона сериала «Сваты», на котором он запечатлен в компании коллег Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Александра Феклистова и Инны Королевой. Съемка финального сезона «Сватов» должна было завершиться в этом году, но из-за пандемии часть съемок перенесли на 2021 год.