Военный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2» одобрили в Конгрессе США

Вашингтон, 22 июля. Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начнется в Штатах с 1 октября), который предусматривает ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Отмечается, что 295 конгрессменов поддержали проект бюджета на 740,5 млрд долларов, 125 проголосовали против.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, в котором были предусмотрены ограничения в отношении российских газопроводов. В случае окончательного принятия нового проекта бюджета, американские власти смогут вводить санкции против иностранных лиц, способствующих продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

При этом в Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп пока не будет подписывать проект нового военного бюджета в текущем варианте, так как он недоволен его некоторыми пунктами. Прежде всего это касается положения о переименовании военных объектов США, названных в честь конфедератов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны 1861 – 1865 годов.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что подчинение стран Евросоюза американским санкциям по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» станет колоссальным поражением для Европы. По его словам, санкции Вашингтона противоречат и международному праву, и международным обязательствам США.