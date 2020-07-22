Александр Буйнов удивил поклонников болезненной худобой после тяжелой операции

Москва, 22 июля. Певец Александр Буйнов опубликовал фотографии после тяжелой операции, удивив поклонников болезненной худобой. Снимками исполнитель поделился в соцсети Instagram.

Буйнов не уточнил причину операции, но отметил, что был вынужден пропустить выступление на фестивале «Славянский базар» в Минске.

«Давненько я не выходил в «эфир». А был заявлен на «Славянский базар»! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул!» — написал певец.

Исполнитель опубликовал несколько фотографий из больницы. Вероятно, звезду оперировали в Москве, в частной клинике. Буйнов признался, что «был приступ», и отметил, что стал добрее после операции

«И еще — после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь. То на месте!» — написал 70-летний певец.

Поклонники отметили худобу Буйнова и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Около девяти лет назад у певца диагностировали рак предстательной железы.

Ранее друг композитора Юрия Антонова Андрей Ковалев рассказал, что музыканта прооперировали и перевели в общую палату, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В начале года Ковалев рассказывал, что композитор сделал операцию на колене, но недуг не оставляет его в покое. По его словам, причиной для хирургического вмешательства послужила застарелая болезнь.

В прошлом году сам Антонов сообщал, что готовится к сложной операции, которая необходима в связи со старым разрывом связок и проблемами с мениском.