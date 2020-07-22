Соловьев заявил об «открытии врат ада» Зеленским

Москва, 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку, выполнив требование террориста в Луцке. Об этом написал у себя в Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — пишет Соловьев.

Напомним, что 21 июля в Луцке неизвестный мужчина захватил автобус с пассажирами. Злоумышленник самостоятельно позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил о минировании транспортного средства. При себе у него была взрывчатка и оружие.

Террорист потребовал, чтобы президент Украины записал видеообращение с призывом посмотреть фильм 2005-го года «Земляне». Зеленский выполнил просьбу захватчика и опубликовал соответствующий ролик у себя в Facebook.

Также злоумышленник потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записать видео и опубликовать в YouTube со словами, что они «террористы в законе».

Экс-сотрудник МВД Украины и бывший командующий воевавшего в Донбассе украинского нацбатальона «Крым» Станислав Краснов скептически отнесся к кадрам задержания луцкого террориста. По его мнению, штурм автобуса с захватчиком был постановочным.