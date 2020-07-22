Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии

Москва, 22 июля. Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии. Соответствующее заявление распространил штаб операции «Непоколебимая решимость».

В сообщении говорится, что гибель военнослужащего коалиции с боевыми действиями не связана.

В СМИ отмечают, что гибель военнослужащего может быть связана с тем, что 21 июля во время патрулирования на севере Сирии перевернулся один из бронеавтомобилей Вооруженных сил США.

Ранее жители сельской местности города Камышлы, что в провинции Хасака, провели митинг против американской и турецкой оккупации северо-восточных районов Сирии, также осудив так называемый «Акт Цезаря» и другие экономические санкции против сирийского народа.