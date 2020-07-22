Известного российского бодибилдера задержали по подозрению в растлении малолетних

Москва, 22 июля. Европейский призер по бодибилдингу и фитнес-тренер Александр К. был задержан в Подмосковье по подозрению в растлении несовершеннолетней. В полицию обратилась мать 15-летней школьницы, которая обнаружила интимную переписку дочери со взрослым мужчиной, сообщает Kp.ru.

Спортсмен познакомился с десятиклассницей в Сети. По данным правоохранительных органов, фитнес-тренер минимум трижды встречался с девочкой на съемной квартире. Во время этих встреч 33-летний мужчина совратил подростка.

После заявления матери пострадавшей бодибилдера задержали по подозрению в нарушении статьи «Растление несовершеннолетних». На данный момент проводится доследственная проверка.

В прошлом месяце в Петербурге был задержан 30-летний репетитор музыки по подозрению в растлении несовершеннолетней ученицы. В правоохранительные органы Тосненского района обратился отец девочки, сообщивший, что его дочь 2006 года рождения стала жертвой педофила.

Ранее сообщалось, что школьная учительница из Чикаго совратила 14-летнего ученика, предварительно накачав его наркотиками. По данным американской прокуратуры, женщина совращала ребенка на протяжении трех месяцев. Отмечается, что она давала ему мармелад с каннабисом, после чего совершала действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратилась одна из подруг учительницы, которая узнала о ее отношениях с ребенком.