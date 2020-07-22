Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

Москва, 22 июля. Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал инициативу о дополнительных выплатах пенсионерам. По его словам, такое решение может быть принято только на правительственном уровне.

Ранее Общественная палата выступила с предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в ПФР нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали», — объяснил Рязанский.

Он добавил, что решить такой вопрос без участия правительства нельзя.

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, внесла серьезные коррективы в жизнь россиян. Чтобы поддержать граждан на фоне спада экономики, власти РФ выделили значительные суммы для поддержки наиболее уязвимых групп населения. Проведены индексации и дополнительные выплаты пенсионерам и инвалидам, единовременную и многоразовую помощь получили семьи с детьми, безработные, поддержка оказана предприятиям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям и так далее.