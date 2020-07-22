Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году

Москва, 22 июля. Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.

По мнению специалиста, умеренное снижение по отношению к мировым валютам может продолжить российский рубль. Но при определенных условиях доллар США может ослабеть еще сильнее. Тогда к американской валюте рубль даже укрепится. Главным условием для потери позиции доллара в ближайшие месяцы Делягин считает начало гражданской войны в США.

«Если в Америке будет гражданская война, то доллар улетит больше чем на треть. Поэтому лучше перекладываться в евро и швейцарские франки. Если на три года и больше — то это монетарное золото», — заявил Делягин в эфире радио «Аврора».

Экономист уточнил, что хорошим средством вложения также являются слитки, но монетарное золото он считает более выгодным и надежным на перспективу в несколько лет.

Делягин напомнил, что без потери резервного статуса доллара как мировой валюты все денежные единицы планеты в определенной степени будут зависеть от позиций американской. Специалист предположил, что в течение года валюта США может утратить статус резервной и мировая экономика будет сбалансирована евро, долларом и швейцарским франком.

Кроме того экономист отметил, что не верит в валюты других стран, даже с мощной экономикой. Китайский юань, по его мнению, в ближайшее время ослабнет, так как гарантией конкурентоспособности КНР и ее экономики является дешевая валюта.

На открытии торгов во вторник рубль показал рост к доллару и евро, сообщает RT. Курс доллара понизился до 71,13 рубля (на 21 копейку), евро — до 81,50 рубля (на 17 копеек).