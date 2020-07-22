Объяснен ажиотажный спрос россиян на поездки в Турцию

Москва, 22 июля. Туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала ажиотажный спрос на поездки в Турцию.

По ее словам, туристы предпочитают ехать в Турцию, поскольку турецкие отели имеют ряд преимуществ перед российскими – например, в расположении.

«Там семейный туризм высокого уровня. Приезжаешь на курорт с детьми — в отеле закрытая территория, аквапарк, бассейн, анимация — все рядом», — заявила она.

Кроме того, она напомнила, что сейчас на кубанских курортах почти не осталось мест, поскольку поток туристов, отправившихся на курорты Краснодарского края, в этом году заметно вырос.

«В Сочи все выходят на один пляж — Имеретинку, все сидят друг у друга на головах. Качество ужасное, лежак за 500 рублей! Что там будет делать многодетная семья? Это не отдых, а мучение», — посетовала Щипанова.

Она выразила надежду, что гостиничный и отельный бизнес Краснодарского края продолжит развиваться, чтобы можно было комфортно разместить всех желающих.

Ранее эксперты выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелетов и проживания, передавал RT. В рейтинге оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. По данным аналитиков, на некоторые курорты также можно будет отправиться недорого: к примеру, билет на самолет в Минеральные Воды обойдется в 1070 рублей.