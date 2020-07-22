Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Великобритании

Лондон, 22 июля. Британцы переживают самое большое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Ситуация может ухудшиться, так как власти Великобритании намерены свернуть программу поддержки населения, сообщает Bloomberg.

Миллионы жителей Соединенного Королевства рискуют лишиться работы в этом году, если Лондон не выделит дополнительную финансовую помощь. Реальные зарплаты британцев уже упали на 4,5% с момента начала пандемии коронавируса, это самый высокий показатель с 1975 года. Как отмечает издание, масштабы кризиса лишают надежд на быстрое восстановление экономики Соединенного Королевства.

Согласно оценке экспертов, уровень безработицы в стране достигнет 12% к концу текущего года. В следующем году данный показатель превысит 13%. Отмечается, что люди, пострадавшие от финансового кризиса в 2008 году, рискуют попасть под вторую волну увольнений и лишиться своих накоплений.

Банк Англии прогнозирует, что ВВП Великобритании сократится на 14% в 2020 году. Ранее Лондон уже экстренно выделил 150 млрд фунтов на спасение экономики.

Ранее американский футуролог Питер Шварц заявил, что мир может столкнуться с очередной Великой депрессией, которая будет вызвана пандемией коронавируса. Экономисты отмечают, что прогноз футуриста весьма правдоподобен. По мнению экспертов Всемирного банка, предстоящий кризис может стать наиболее масштабным со времен Великой депрессии.