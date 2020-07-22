Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Великобритании

52
0 Оставить комментарий

Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Великобритании

Лондон, 22 июля. Британцы переживают самое большое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Ситуация может ухудшиться, так как власти Великобритании намерены свернуть программу поддержки населения, сообщает Bloomberg.

Миллионы жителей Соединенного Королевства рискуют лишиться работы в этом году, если Лондон не выделит дополнительную финансовую помощь. Реальные зарплаты британцев уже упали на 4,5% с момента начала пандемии коронавируса, это самый высокий показатель с 1975 года. Как отмечает издание, масштабы кризиса лишают надежд на быстрое восстановление экономики Соединенного Королевства.

Согласно оценке экспертов, уровень безработицы в стране достигнет 12% к концу текущего года. В следующем году данный показатель превысит 13%. Отмечается, что люди, пострадавшие от финансового кризиса в 2008 году, рискуют попасть под вторую волну увольнений и лишиться своих накоплений.

Банк Англии прогнозирует, что ВВП Великобритании сократится на 14% в 2020 году. Ранее Лондон уже экстренно выделил 150 млрд фунтов на спасение экономики.

Ранее американский футуролог Питер Шварц заявил, что мир может столкнуться с очередной Великой депрессией, которая будет вызвана пандемией коронавируса. Экономисты отмечают, что прогноз футуриста весьма правдоподобен.  По мнению экспертов Всемирного банка, предстоящий кризис может стать наиболее масштабным со времен Великой депрессии.

Новости партнеров

Источник: Bloomberg
Новости партнеров