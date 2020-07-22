Познер предложил «залезть на американскую колокольню» обсуждающим США россиянам

Москва, 22 июля. Телеведущий Владимир Познер в комментарии на сайте «Познер Online» рассказал, почему нужно «залезть на американскую колокольню», чтобы понять ситуацию с протестами в США.

По словам Познера, люди привыкли обсуждать зарубежные события «со своей колокольни», при этом ориентируясь на опыт проживания в своей стране. Такой подход он назвал неправильным. Телеведущий подчеркнул, что для понимания происходящих в США событий необходимо «очень хорошо понимать Америку».

«Когда мы сумеем «залезть на американскую колокольню» и посмотреть оттуда на то, что там происходит, тогда мы сможем как-то это понять», — отметил телеведущий.

Познер назвал сложившуюся в США ситуацию результатом «сотен лет развития того, что происходило с чернокожими, которых привезли туда в качестве рабов, которые были рабами в течение двухсот лет, а потом еще примерно в течение 160 лет сегрегированы».

Телеведущий подчеркнул, что ситуация очень сложная и говорить о ней можно долго. Он заключил, что суждения россиян о происходящем на американской территории «как минимум неуместны».

Ранее Познер выразил обеспокоенность политической ситуацией в США, заявив, что страна оказалась на пороге гражданской войны. По мнению телеведущего, Соединенные Штаты разделились на части и на геополитической арене проигрывают Китаю.

Познер сравнил нынешнюю обстановку в США со временами войны Севера и Юга. Телеведущий объяснил, что сейчас у населения страны сложились диаметрально противоположные политические взгляды.