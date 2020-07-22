Экс-боевик АТО назвал штурм террориста в Луцке имитацией

Киев, 22 июля. Экс-сотрудник МВД Украины и бывший командующий воевавшего в Донбассе украинского нацбатальона «Крым» Станислав Краснов скептически отнесся к кадрам задержания луцкого террориста Максима Кривоша, который взял в заложники пассажиров автобуса.

По его мнению, развязка инцидента была не штурмом, а его имитацией.

«Он отпустил всех заложников, выбросил последнюю гранату, и только после этого его начали задерживать. Я ни в коем случае не говорю, что надо было штурмовать автобус с заложниками. Просто если человек уже сдается, то зачем это все шоу. И еще эти тупые заголовки «штурм, спецназ», — говорит Краснов.

Также бывший военный обвинил украинских правоохранителей в «импотенции». Краснов говорит, что они способны лишь «грабить и репрессировать патриотов».

«Если снова будет масштабная агрессия, кроме добровольцев, никто ничего не сделает», — резюмировал боевик, воевавший в Донбассе на украинской стороне.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста для освобождения пассажиров. Захватчик потребовал от Зеленского порекомендовать к просмотру фильм «Земляне», снятый в 2005 году. Украинский президент разместил соответствующую видеозапись у себя в Facebook.