Зеленского заподозрили в инсценировке захвата заложников в Луцке

Киев, 22 июля. Украинский политолог Сергей Таран предположил, что инцидент с захватом заложников в Луцке мог быть инсценировкой, устроенной для поддержания падающего рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

«Очень похоже на дешевое представление. С самого начала президент говорит, что «берет под личный контроль» освобождения заложников. На подобное редко решаются мировые лидеры, которые имели дело с настоящими террористами и хорошо понимают все риски, когда имеешь дело с непредсказуемыми и вооруженными психопатами», — приводит его слова «ПолитНавигатор».

Таран отметил, что Зеленский не похож на персонажей американских боевиков, которые бесстрашно противостоят террористам. Он также напомнил, что во время прошлых инцидентов Зеленский предпочитал оставаться в тени.

«Выскажу мнение, что он мог решиться на такое, только если держал весь сценарий в руках…. Ну, а потом президент легко и лично выполняет прихоти «террориста», и заложников сразу отпускают», —заявил Таран.

Он указал, что ни один влиятельный глава государства не стал бы выполнять требования террористов, поскольку такое поведение провоцирует их на новые теракты.

Напомним, что в этот вторник вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус в Луцке на западе Украины. В автобусе находились тринадцать человек. Преступник потребовал общения с журналистами. Вооруженный человек во вторник утром захватил рейсовый автобус в Луцке на западе Украины. Он утверждал, что у него есть взрывчатка и оружие, и требовал общения с журналистами. После переговоров, преступник согласился отпустить заложников, а сам он был вскоре задержан украинскими силовиками.