Посол РФ заявил, что в Москве не заинтересованы в распаде европейских стран

Лондон, 22 июля. Россия не заинтересована в распаде европейских стран, в том числе в выходе Шотландии из состава Великобритании. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Комментируя ранее обнародованный доклад комитета разведки и безопасности парламента Великобритании, дипломат обратил внимание, что в нем говорится о якобы попытках России оказать влияние на итоги референдума о независимости Шотландии, который состоялся в 2014 году. При этом документ не содержит каких-либо фактов, подтверждающих вмешательство РФ.

«Проведение подобной операции (влияние на итоги референдума. — Прим. ФАН) не имеет никакого смысла. Вопрос о получении Шотландией независимости должен решаться жителями Шотландии и Соединенного Королевства», — подчеркнул Келин.

По его словам, это же касается и вопросов получения независимости любой другой страной.

«Мы проходили через подобные процессы, знаем о том, насколько они сложны, и не заинтересованы в процессах распада в Европе», — отметил российский посол.

Келин считает, что Шотландии, население которой составляет около 5,5 млн человек, было бы тяжело существовать в статусе независимого государства. Дипломат говорит, что выход Шотландии из состава Великобритании не отвечает интересам Москвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отмечала, что заявление о «вмешательстве» России в шотландский референдум рассчитано на наивных людей. Она считает, что властям Великобритании просто понадобилось объявить кого-то виноватым, чтобы попытаться отменить итоги референдума. Также она допустила, что эти обвинения могут быть стать поводом для введения очередных санкций против РФ.