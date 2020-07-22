Крем для лица: выбираем идеальное средство для вашей кожи

Москва, 22 июля. Состояние кожи зависит не только от образа жизни и питания, но и от ухода за ней. Ведь только комплексное воздействие поможет сохранить молодость и поддержать лицо в тонусе долгие годы. И в этом вашим верным помощником станет крем. Однако на полках магазинов сейчас можно встретить огромное количество средств, цена которых может достигать порой заоблачных цифр. Так какой же уход будет правильным и где не просчитаться?

Хороший крем для лица: качества идеального средства

Огромный ассортимент сначала может сбить с толку. Тем более на нашем рынке несколько лет назад помимо всем привычных производителей появилась и корейская косметика, которая славится своими чудодейственными свойствами. Но советуем не хватать первое попавшееся средство.

Для начала необходимо определить свой тип кожи — всего существует четыре вида. Обладательницы нормального типа имеют упругую и здоровую кожу без шелушений и покраснений, а вот комбинированный вид отличается увеличенной секрецией сальных желез на лбу, носу и подбородке, в то время как остальные места могут быть сухими. Особое внимание стоит уделить жирной и сухой коже, поскольку этот тип зачастую страдает от воспалений, акне, сильных шелушений и раздражений.

Также особое значение имеет возраст. Если девушкам до 25 лет нужно только увлажнять и успокаивать кожу, то к 30 годам косметика по уходу за лицом должна содержать в себе витаминные комплекс и минералы, для поддержания упругости и улучшения цвета. К 40-50 годам коже необходимо особое питание и комплекс веществ, который предотвращает увядание. Здесь в бой вступают средства с коллагеном.

Как выбрать лучший крем для лица

Все средства хороши? Нет, далеко не все. Как вы поняли ранее, для каждого типа эпидермиса подбирается отдельное средство, воздействующее на «слабые места». Например, если сухую кожу мазать подсушивающим средством, то на лице образуются не только шелушения, но болезненные трещинки. А на жирной типе не самым лучшим образом скажется чрезмерное увлажнение.

Поэтому старайтесь при выборе крема придерживаться нескольких элементарных правил. Для нормальной кожи лучше приобретать кремы легкой текстуры, которые обладают увлажняющим эффектом. Обладательницам жирного типа советуем присмотреться к матирующим гелям, в состав которых входят витамины группы А и Е. Именно эти вещества помогают снизить секрецию сальных желез и убрать неприятный блеск.

Сухой коже помогут средства с гиалуроновой кислотой. Они убирают ощущения жжения и стянутости, одновременно успокаивая лицо и делая его шелковистым на ощупь. Одним из самых капризных типов можно назвать комбинированную кожу. В этом случае лучше покупать несколько средств, которые будут оказывать свое действие в разное время суток. Ночью питать и увлажнять, а днем — контролировать щелочной баланс и выделение пота.

Помимо этого почитайте отзывы в интернете. Ведь даже люксовые бренды не могут защитить своих покупателей от внезапной аллергической реакции. Поэтому подробно ознакомьтесь с инструкцией и вспомните, нет ли у вас аллергии на какие-либо растительные компоненты.

Узнайте, как правильно использовать косметическое средство. Если к упаковке прилагается специальная лопаточка, то не стоит пренебрегать рекомендациями производителей и лезть в баночку пальцами. Это может вызвать окисление, и средство быстро испортится. В лучшем случае оно потеряет свои полезные свойства, но может случиться и так, что крем превратится в «токсичную косметическую бомбу».

И не поддавайтесь на уговоры маркетологов. Любой крем лишь поможет предотвратить возрастные изменения, или улучшит состояние кожи. Но, увы, сделать круговую подтяжку он не сможет.