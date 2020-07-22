Элджей подарил матери элитный Mercedes за три миллиона рублей

Москва, 22 июля. Известный рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей, подарил своей маме дорогую иномарку – Mercedes, стоимостью три миллиона рублей. Исполнитель проявил ответственный подход и посетил с мамой все салоны, где продаются дорогие автомобили.

В сториз своего Instagram Элджей рассказал, что предложил маме выбрать между такими брендами, как Jaguar, Porsche и Mercedes. Кроме того, он принял участие во всех тест-драйвах.

«Люблю тебя Ма, ты топ», — подписал музыкант опубликованную в своем Instagram фотографию.

При этом, «Экспресс газета» пишет, что супруга Элджея Настя Ивлеева не спешит демонстрировать такие же широкие жесты по отношению к своим родным. Недавно стало известно, что мать и брат известной телеведущей живут в маленькой квартире в деревне Разметелево в Ленинградской области. При этом, сама Ивлеева прживает в большом загородном доме и приобретает автомобили, чья стоимость сравнима с однокомнатной квартирой в Москве. Более того, мать Ивлеевой Наталья ранее призналась, что у нее не было нормальной раковины, пока Николай Басков, ставший одним из гостей шоу Ивлеевой, не купил ей всю необходимую сантехнику. Басков также позвал Настю Ивлееву и, глядя блогеру в глаза, выразил надежду, что ее муж Элджей сделает Наталье «более крупный подарок». В ответ Настя Ивлеева разрыдалась и выбежала из кадра.

Ранее Басков удивил поклонников неожиданным танцевальным дуэтом с Настей Ивлеевой. Звезды станцевали на камеру под новый хит Баскова «Девочка космос». 43-летний певец и 29-летняя телеведущая синхронно повторяли движения, напоминающие распитие напитков, а в конце ролика подняли воображаемые бокалы и обнялись.